Он рассказал, что очень разговорчивый во время секса.

Украинский ресторатор Миша Кацурин, который сейчас встречается с певицей Надей Дорофеевой, раскрыл подробности их интимной жизни.

На своей странице в Instagram он рассказал, что очень любит говорить, в том числе во время секса.

"Заниматься любовью у меня полетело с первого раза. Я очень разговорчивый в постели (ну вот плюс-минус как, когда мне вкусно в эпизоде о "Еде Киева", который, надеюсь, вы все посмотрели). И мы с милой (Надей Дорофеевой, - УНИАН) были уверены, что будет цирк. Но все произошло так органично и мелодично, словно мы так делали всю жизнь. Рекомендую", - рассказал Кацурин.

Напомним, Михаил Кацурин развелся со своей женой Дашей ради Нади Дорофеевой. Певица также сделала шаг навстречу Михаилу и ушла от своего супруга Владимира Дантеса.

Брошенные Даша и Вова нашли утешение друг в друге. Как рассказала сама Кацурина, они долго дружили, но позже поняли, что между ними все намного серьезнее. Теперь и они строят романтические отношения.

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