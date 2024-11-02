Маша ответила, с кого она берет пример, когда строит отношения с парнем.

Дочь известной украинской певицы Оли Поляковой - 19-летняя Маша - призналась, что ее 23-летний бойфренд Никита сделал ей предложение. Стало известно, согласилась ли девушка выйти замуж за возлюбленного.

Как известно, бойфренд Марии работает в IT-сфере. Пара находится в отношениях уже более 8 месяцев и живет вместе в Киеве. По словам молодой исполнительницы, предложение состоялось совсем недавно. Правда, Маша не согласилась сейчас выйти замуж. Девушка говорит, что пока не готова стать женой и посвятить себя семье.

Сейчас она сосредоточена на учебе и карьере. Через два месяца звездная дочь отправится на учебу в США. Девушка не исключает, что через несколько лет она захочет построить свою семью и родить детей, но сейчас у нее совсем другие планы.

"Мой парень недавно звал меня замуж, но я сказала "нет", потому что я сейчас переезжаю в Америку, и это мое дело. Может, я хочу быть мамой на кухне, все для мужа и детей, но я знаю, что этого не смогу сделать. Потому что я росла по такому принципу: нельзя всегда полагаться на мужа, надо что-то иметь в своем кармане. В Украине, к сожалению, такого я сейчас сделать не смогу", - убеждена Маша.

Дочь Поляковой также поделилась, что примером идеальных отношений для нее стал брак ее родителей - Ольги и бизнесмена Вадима Буряковского. Супруги вместе уже более 20 лет. Маша отмечает, что для нее важно доверие в отношениях такое, как у ее родителей. Она надеется, что даже после выезда за границу, сможет сохранить отношения с Никитой.

"Я свидетель того, что мама постоянно на работе, но они доверяют друг другу. Я хочу такого же в своих отношениях, что даже, когда я буду в другой стране, мой партнер доверял бы мне, а я ему", - добавила девушка.

Напомним, ранее Маша Полякова ответила, как будет продолжать отношения с любимым после выезда в США. Уже в январе девушка отправляется на учебу за границу.

Вас также могут заинтересовать новости: