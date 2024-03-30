Спортсменка перешла на украинский и призвала к этому других.

Спортсменка Анита Луценко высказалась относительно языкового вопроса. По ее словам, война в Украине будет длиться еще очень долго, если украинцы не перейдут на государственный язык.

"Сегодня была шокирована количеством русского языка. Каждый второй. Война надолго... Как язык приближает победу? Дети следующие 60 лет будут разговаривать снова на русском и снова все по кругу", – объяснила Анита на своей странице в Instagram.

Она добавила, что переходить на украинский, действительно, сложно, но воинам еще сложнее.

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"Им не до языка. А мы, в безопасности, не делаем и минимума, который зависит от нас. Война надолго..." – добавила Луценко.

Спортсменка уточнила, что переходить на украинский нужно не на зло оккупантам, а для того, чтобы насыщать свою культуру.

Стоит отметить, что в начале полномасштабного российского вторжения Анита Луценко отказалась от русского языка. Сейчас она общается на украинском даже в быту.

Напомним, ранее актер-воин ВСУ Павел Алдошин высказался о языковом вопросе. Он говорит, что на фронте бывают ситуации, когда из-за русского языка можно даже погибнуть.

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