Звезда фильма 'Рокки 4' поборол рак: 'Надеюсь, теперь я официально свободен'

Дольф Лундгрен записал видео, в котором сообщил, что в его организме больше нет раковых клеток.

Известный шведский актер и режиссер Дольф Лундгрен, известный по фильмам "Рокки 4" и "Неудержимые" сообщил радостную весть. Знаменитость победил заболевание рак после почти 10 лет борьбы с онкологией.

Об этом кино известил на своей странице в Instagram, опубликовав ролик. На ролике артист показался в больничной палате и специальной одежде. Недавно Лундгрен проходил очередное обследование, во время которого стало известно, что ему удалось побороть страшную болезнь. Ему провели процедуру малоинвазивного вмешательства в легкие для уничтожения последней опухоли.

Борьба Дольфа с онкологией длилась долгих девять лет. А сейчас медики заявили, что в результате лечения в его организме больше нет раковых клеток. В подписи к видео актер отметил, что этот сложный период научил его наслаждаться жизнью и ценить все ее моменты даже такие непростые.

Видео дня

"В моем организме больше нет раковых клеток, поэтому, надеюсь, теперь я официально свободен от рака. Эта борьба научила меня жить в моменте и ценить каждое мгновение, - написал 67-летний Дольф.

К слову, опухоль у артиста в 2015 году обнаружили раковую опухоль на почке. Ее удалили, однако результаты биопсии показали, что образование было злокачественным. В 2020 году врачи диагностировали еще шесть новых опухолей в организме Лундгрена, одна из которых была на печени. Тогда медики прогнозировали, что ему осталось жить меньше месяца, однако звезда боролся за свою жизнь и смог побороть диагноз.

Что известно о Лундгрене

Дольф Лундгрен - один из самых известных актеров Голливуда, которого знают благодаря его ролям в боевиках и экшн-фильмах. Актер получил мировую известность благодаря таким фильмам, как "Рокки 4" (1985), где он сыграл советского боксера Ивана Драго, и "Универсальный солдат" (1992), где он исполнил одну из главных ролей. Кроме того, он стал частью культовой франшизы "Неудержимые".

Кроме актерской карьеры, Лундгрен также известен своей деятельностью как режиссер. Он работал над такими фильмами, как "Защитник", "Механик", "Миссионер". Артист является мастером боевых искусств, а также в свое время активно занимался бодибилдингом, выиграв несколько титулов.

Напомним, ранее известный американский режиссер рассказал о своей болезни. Четыре года назад у Дэвида Линча диагностировали эмфизему, а сейчас его состояние ухудшилось.

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