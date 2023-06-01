Таллула не скрывает, что очень грустит из-за болезни отца.

Дочь тяжелобольного Брюса Уиллиса и актрисы Деми Мур рассказала о состоянии отца. Актер страдает от редкой формы деменции. По словам Талуллы, он еще может ее узнать, но уже случаются дни, когда он не понимает, кто стоит перед ним.

Дочь Уиллиса призналась, что симптомы болезни можно было заметить гораздо раньше. Он стал хуже слышать, но этому не придали значения. Историей об отце девушка поделилась в рассказе, опубликованном в издании Vogue.

Много лет подряд дочь актера борется с проблемами со здоровьем. Сейчас она жалеет, что все это время не замечала, как ее отец "тихо боролся" со своим недугом. Однажды Таллула поняла, что может не увидеть отца на своей свадьбе, ведь он попросту может не дожить до этого момента. Поэтому дочь актера старается проводить с ним больше времени.

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"Я знаю, что надвигаются испытания, что это начало горя...Я постоянно переключаюсь между настоящим и прошлым, когда говорю о Брюсе: он есть, он был, он есть, он был. Это потому, что у меня есть надежды на отца, от которых я так не хочу отказываться", - призналась девушка.

Дочь актера делает много фото, когда приходит к нему в гости. Она хранит все голосовые сообщения от Уиллиса и старается "задокументировать" каждый день, проведенный рядом с ним.

Актер, как рассказала дочь, еще не потерял возможность двигаться. Он слушает музыку и любит милые безделушки, которыми старается тренировать руки.

"Он был крутым и очаровательным, ловким, стильным, милым и немного эксцентричным - и я принимаю все это", - добавила дочь Уиллиса.

Болезнь Брюса Уиллиса

Семья актера поделилась информацией о его болезни в 2022 году. Сам Уиллис тогда объявил о завершении карьеры. В этом году стало известно, что у звезды "Крепкого орешка" серьезная деменция.

Лобно-черепная деменция, которую диагностировали Уиллису, не лечится. Теперь врачи лишь пытаются поддержать состояние актера и хоть немного замедлить необратимые процессы.

Совсем недавно тяжелобольного Уиллиса поддержал Шварценеггер. Он высказал свое восхищение стойкости и смелости "крепкого орешка".

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