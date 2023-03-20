19 марта "крепкому орешку" исполнилось 68 лет.

19 марта голливудский актер Брюс Уиллис отметил свое 68-летие. Сейчас мужчина находится в не очень хорошем состоянии из-за прогрессирующей деменции. Родные тепло поздравили его в праздник, а ролик в своем Instagram-блоге опубликовала экс-жена Уиллиса Деми Мур.

"С днем рождения! Мы так рады, что смогли отпраздновать твой день рождения сегодня. Любим тебя и любим нашу семью. Спасибо всем за любовь и теплые пожелания - мы все их чувствуем", - написала Деми Мур.

На видео видно, как родные приготовили Брюсу праздничный пирог со свечами. Также они спели "Happy Birthday", а Уиллис задул свечи и крикнул "Ура!".

Видео дня

В комментариях поклонники отметили, что "крепкий орешек" уже не такой бодрый и жизнерадостный, как был раньше, - он выглядит уставшим и сонным. Фанаты также обратили внимание, что в кадре Брюс Уиллис появился без переднего зуба.

Британская фотомодель, актриса и нынешняя жена Брюса Уиллиса Эмма Хеминг в честь праздника написала в своем блоге трогательные слова о супруге:

"Он - чистая любовь. Его так любят. И я буду любить его всегда. С днем рождения, мой сладкий! Благодарю вас за то, что вы тоже любите и заботитесь о нем".

Болезнь Брюса Уиллиса: детали

Недавно известному актеру и любимчику миллионов диагностировали лобно-височную деменцию. Из всех форм деменции его - самая сложная. Болезнь прогрессирует, поэтому Уиллис увядает на глазах.

Сейчас родные актера проводят с ним как можно больше времени, чтобы поддержать морально. Брюсу назначили симптоматическое лечение, однако препаратов от ЛВД (лобно-височной деменции) не существует.

Напомним, стало известно, как сейчас выглядит больной афазией Брюс Уиллис.

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