Уиллис сейчас борется с тяжелой болезнью, лекарств от которой нет - врачи могут только поддерживать стабильность его состояния.

Легендарный американский актер Арнольд Шварценеггер поддержал своего коллегу, тяжелобольного Брюса Уиллиса. Он высказал свое восхищение стойкости и смелости "крепкого орешка". Об этом сообщает ресурс CinemaBlend.

"Я думаю, что он фантастический. Он был, всегда, на протяжении многих лет, огромно-огромной звездой. И я думаю, что его всегда будут помнить, как великую звезду. И как хорошего человека. Я понимаю, что при его обстоятельствах, с точки зрения здоровья он вынужден был уйти на пенсию. Но вообще, знаете, мы никогда не уходим на пенсию. Герои боевиков перезаряжаются", - сказал Арнольд Шварценеггер в беседе с журналистами.

Чем болен Брюс Уиллис

В 2022 году стало известно, что "крепкий орешек" Брюс Уиллис завершает свою актерскую карьеру. Причиной стала афазия, однако позднее врачи поставили ему еще более страшный диагноз - лобно-височная деменция.

Видео дня

Сейчас он находится под присмотром врачей, почти не появляется на публике. Лишь изредка родные Уиллиса публикуют кадры с ним. На фото и видео многочисленные поклонники могут разглядеть увядающего актера.

Жена актера Эмма Хеминг обратилась к журналистам и поклонникам с просьбой уважать личную жизнь Уиллиса, потому что сейчас он чувствует себя не очень хорошо.

Ранее УНИАН писал, что жена тяжелобольного Брюса Уиллиса рассказала о реакции дочери на недуг отца.

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