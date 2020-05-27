"Отчаянная девочка": Галкин показал, как их с Пугачевой дочь катается на сигвее (видео)

Девочка не перестает удивлять своими талантами.

Российский шоумен Максим Галкин показал, как их с Аллой Пугачевой шестилетняя дочь Лиза умело катается на сигвее.

Читайте такжеАлла Пугачева вызвала ажиотаж новым постом в Instagram (фото, видео)Соответствующее видео Галкин опубликовал в своем Instagram.

На видео маленькая Лиза в шлеме и наколенниках ловко ездит на гироскутере в то время, как ее брат гоняет на велосипеде.

Подписчики высоко оценили умение девочки, о чем написали в своих комментариях под опубликованным видео:

«Побольше бы таких людей как ты и мир стал бы лучше», «У этих детей есть детство», «Лизонька, супер!», «Отчаянная девочка».

Ранее УНИАН писал, как Галкин откровенно рассказал о личной жизни с 71-летней Пугачевой.

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