"Отчаянная девочка": Галкин показал, как их с Пугачевой дочь катается на сигвее (видео)
20:28, 27 мая 2020Звезды
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Девочка не перестает удивлять своими талантами.
Подписчики высоко оценили умение девочки / Скриншот
Российский шоумен Максим Галкин показал, как их с Аллой Пугачевой шестилетняя дочь Лиза умело катается на сигвее.
Читайте такжеАлла Пугачева вызвала ажиотаж новым постом в Instagram (фото, видео)Соответствующее видео Галкин опубликовал в своем Instagram.
На видео маленькая Лиза в шлеме и наколенниках ловко ездит на гироскутере в то время, как ее брат гоняет на велосипеде.
Подписчики высоко оценили умение девочки, о чем написали в своих комментариях под опубликованным видео:
«Побольше бы таких людей как ты и мир стал бы лучше», «У этих детей есть детство», «Лизонька, супер!», «Отчаянная девочка».
Ранее УНИАН писал, как Галкин откровенно рассказал о личной жизни с 71-летней Пугачевой.
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