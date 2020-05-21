"Влюблен в недосягаемое": Галкин откровенно рассказал о личной жизни с 71-летней Пугачевой

Галкин признался, что иногда забывает о том, что Алла Пугачева является великой певицей.

Российский шоумен Максим Галкин откровенно рассказал об отношениях с Аллой Пугачевой. Галкин признался, что иногда забывает о том, что Алла Пугачева является великой певицей.

Такое заявление он сделал во время прямого эфира в Instagram с певцом Юсифом Эйвазовым.

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Юсиф поинтересовался у Галкина, что значит для него любовь такой величайшей артистки Аллы Пугачевой.

"Я разделяю это! То есть есть любовь замечательного, потрясающего человека, который рядом с тобой, и эта вроде избитая цитата Льва Николаевича Толстого: "Все счастливые семьи счастливы одинаково". Тут я ничего нового не скажу. Для любого человека, который влюблен в прекрасную женщину, и его любят в ответ. И есть нечто другое, великое на сцене. Ты живешь с человеком и иногда даже забываешь об этом, а потом вспоминаешь: "Боже, это какой великий человек рядом тут ходит, мне суп сегодня сварил". Конечно, это разное. Я бы никогда не смог прожить с Аллой и месяца, если бы я был влюблен во что-то недосягаемое, великое", - поделился Галкин.