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Дочь Оззи Осборна шокировала фанатов свежими фото

05:20, 12 августа 2020
Звезды
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Келли Осборн / instagram.com/kellyosbourne/

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Актриса и певица Келли Осборн опубликовала свои новые фотографии в Instagram.

И, хотя подписчики пришли в восторг, девушку едва можно узнать после столь кардинальных изменений, поскольку ее всю жизнь считали пышкой.

Осборн не раскрыла свой секрет похудения, но из предыдущих интервью, известно, что она не употребляет спиртное уже почти три года.

Келли Осборн / instagram.com/kellyosbourne/

Хотя, как призналась девушка, со спиртным она завязала не из-за диеты, а из-за чувства вины на утро за вчерашнее поведение из-за выпивки.

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