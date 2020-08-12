Дочь Оззи Осборна шокировала фанатов свежими фото

Девушка сбросила почти 40 кг и полностью преобразилась.

Дочь рок-музыканта Оззи Осборна Келли предстала перед фанатами в новом образе. Девушка сбросила почти 40 кг и полностью преобразилась.

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Актриса и певица Келли Осборн опубликовала свои новые фотографии в Instagram.

И, хотя подписчики пришли в восторг, девушку едва можно узнать после столь кардинальных изменений, поскольку ее всю жизнь считали пышкой.

Осборн не раскрыла свой секрет похудения, но из предыдущих интервью, известно, что она не употребляет спиртное уже почти три года.

Хотя, как призналась девушка, со спиртным она завязала не из-за диеты, а из-за чувства вины на утро за вчерашнее поведение из-за выпивки.

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