Холли Рамзи три месяца лечилась в психбольнице.

21-летняя дочь известного повара Гордона Рамзи Холли три месяца проходила лечение в психиатрической клинике, так как у нее были посттравматическое стрессовое расстройство, тревога и депрессия.

Об этом сообщает DailyMail.

Такие диагнозы у нее появились после того как она подвергалась сексуальному насилию в 18 лет. И этаких случаев было два. После таких событий девушка даже учебу в университете не смогла закончить.

"Просьба о помощи - это не только смелое, что вы можете сделать, но это также ваш первый шаг к тому, чтобы достичь счастливой и здоровой жизни", - сказала Холли.

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Чем известен Гордон Рамзи:

Рамзи имеет фирменный ресторан в Лондоне - Restaurant Gordon Ramsay - был удостоен трёх звёзд Мишлен, а в сумме рестораны Рамзи удостоились 16 звёзд Мишлен - достижение, которым прежде могли похвастаться только лишь французские шефы. В 2013 году Рамзи удерживал 7 звёзд Мишлен.

Также он является ведущим британских телешоу The F Word, "Кошмары на кухне" и "Адская кухня", а еще их американских версий.

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Автор: Диана Могилевич