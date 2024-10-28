Пара отпраздновала годовщину свадьбы.

Дочь известной украинской актрисы, "мама" Верки Сердючки Инны Белоконь - Яна - показала лицо своего мужа.

Вчера, 27 октября, пара отмечала первую годовщину своей свадьбы. По случаю семейного праздника девушка поздравила любимого и показала трогательные кадры с празднования.

"Ровно год назад мы поженились! Бесконечно люблю! Мы есть друг у друга", - написала Яна Макогон на странице в Instagram.

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К слову, имя своего возлюбленного девушка так и не рассекречивает. Также она не рассказывает, чем мужчина занимается.

К слову, Яна - единственная дочь актрисы Инны Белоконь. В прошлом году она вышла замуж. В марте 2024 года она объявила о беременности, почти перед самыми родами. А в апреле впервые стала мамой, а Белоконь - бабушкой. Девочку назвали Вероникой.

Сейчас актриса иногда публикует фото с дочкой и внучкой в сети и показывает, как проводит с ними время.

Напомним, ранее "мама" Верки Сердючки впервые показала лицо своей 5-месячной внучки. Они вместе прогулялись в одном из столичных парков.

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