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Лобода умилила сеть трогательным фото со старшей дочерью

06:29, 30 мая 2020
Звезды
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Лобода показала кадр из клипа / instagram.com/lobodaofficial

Снимок она разместила в своем Instagram.

"Откуда этот кадр?", - поинтересовалась певица.

Многие ее поклонники быстро дали ответ на вопрос, подметив, что подобное фото является кадром из клипа на песню "Мой". При этом фанаты засыпали звезду комплиментами.

"Из счастливой жизни", "Так выглядит любовь и нежность, так выглядит счастье", "Какое милое фото", "Самая искренняя любовь", "Очень чувственно", "Мамина радость", - идет речь в комментариях.

Как сообщал УНИАН, на днях Лобода выпустила новый клип на песню "Мой". Участие в съемках приняла ее старшая дочь.

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Теги: #Светлана Лобода