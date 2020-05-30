Лобода умилила сеть трогательным фото со старшей дочерью

На фото присутствует восьмилетняя дочь певицы Ева.

Украинская певица Светлана Лобода выложила в соцсети трогательное фото со своей восьмилетней дочерью Евой.

Снимок она разместила в своем Instagram.

"Откуда этот кадр?", - поинтересовалась певица.

Многие ее поклонники быстро дали ответ на вопрос, подметив, что подобное фото является кадром из клипа на песню "Мой". При этом фанаты засыпали звезду комплиментами.

"Из счастливой жизни", "Так выглядит любовь и нежность, так выглядит счастье", "Какое милое фото", "Самая искренняя любовь", "Очень чувственно", "Мамина радость", - идет речь в комментариях.

Как сообщал УНИАН, на днях Лобода выпустила новый клип на песню "Мой". Участие в съемках приняла ее старшая дочь.

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