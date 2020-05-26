Светлана Лобода выпустила новый трогательный клип (видео)

Клип получился очень искренним и трогательным. В ролике Лобода сняла свою дочку Еву.

Украинская певица Светлана Лобода выпустила новый клип на песню "Мой".

Видео размещено на ее YouTube-канале.

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Клип получился очень искренним и трогательным. В ролике Лобода сняла свою дочку Еву.

"Новое видео LOBODA — это калейдоскоп живых картинок из тысячи и одной жизни женщины. Это сотни портретов, настроений, эмоций, которые, подчас, остаются недоступными для случайных людей. Но тот, кто всматривается в любимое лицо, разгадывает тайну. Она очень проста — как бы высоко ты не летал, тебе нужна любовь", - говорится в описании к видео.

Судя по отзывам в Сети, многие уже соскучились по драматической и надрывной Лободе, которая делится с поклонниками вечной лирикой. И новый клип "Мой" — прекрасная демонстрация того, что у LOBODA очень много козырей в рукаве и сюрпризов.

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