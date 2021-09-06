Обучение в учреждении стоит почти 600 тысяч гривень в год.

Старшая дочь Светланы Лободы пошла в пятый класс и будет учиться вместе с детьми Аллы Пугачевой и Максима Галкина.

Об этом сообщает "Стархит".

Звездная певица отдала дочь в Первую Московскую гимназию, где за обучение ей придется отдать кругленькую сумму - почти 600 тысяч гривень в год.

"Я прилетела на один день, чтобы отвезти дочь в пятый класс. Мы живем за границей. Евочка будет ходить сюда. Максим сказал, что школа очень хорошая. Ева будет жить с бабушкой, а я буду прилетать навещать их", - сообщила Лобода в одной из телевизионных программ.

Лобода родила Евангелину от хореографа Андрея Царя. Также она воспитывает дочь Тильду, отцом которой, по слухам, является солист Rammstein Тилль Линдеманн.

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Автор: Григорий Бондарь