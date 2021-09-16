Алла Мазур показала семейные снимки в честь своего дня рождения.

Украинская телеведущая Алла Мазур поделилась в Facebook архивным фото, на котором она позирует со своей мамой. Такой кадр она обнародовала в честь своего дня рождения, отметив, что это идеальный повод для того, чтобы пересмотреть семейные фотографии.

"Не люблю подводить итоги: всегда интереснее смотреть вперед. Но на этот раз была возможность взять семейные фото и нырнуть в воспоминания. Один кадр, дорогой моему сердцу - видите сейчас. Мы с мамой: моим самым большим другом, моим моторчик и вдохновителем, моим ангелом-хранителем. Теперь Небесным", - подписала фото Мазур.

Также она поделилась впечатлениями от еще одного прожитого года. По словам телеведущей, он очень быстро пролетел.

"Год пролетел как стрела. Подарил любовь и нежность. Переоткрытие себя - и открытие для себя. И острое, до мурашек по коже, ощущение: каким бесценным даром является семья, семейный круг", - добавила телеведущая.

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Алла Мазур родилась в 1965 году в Хмельницкой области. Ее отец был стоматологом, а мама - медсестрой.

На телеканале 1+1 Алла работает с 1997 года, где стала лицом программы ТСН. Мазур не раз получала награды как самая успешная женщина и лучшая телеведущая информационных программ.

В ноябре 2019 года телеведущая сообщила об онкологическом заболевании, продолжив работать и проходить химиотерапию. В сентябре 2020 она появилась в эфире без парика, который носила во время борьбы с онкологией.

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Автор: Диана Могилевич