Он вспомнил случай, когда гуманитарную помощь для людей, оказавшихся на улице из-за войны, цинично продавали на рынке.

Шоумен Андрей Джеджула, который после полномасштабного вторжения РФ в Украину не смог оставаться в стороне и пошел волонтерить, поделился историей о том, как мошенники продавали гуманитарную помощь. Об этом он рассказал в интервью программе "Зірковий шлях".

"Поляк рассказал грустную историю о волонтерке, которая плакала, говорила, что людям нечего есть, нужно помочь. Они передали ящики консервации, а через неделю из Хмельницкого звонят с какого-то продуктового магазина и говорят: "Слушайте, тут на коробке были написаны ваши координаты. Мы купили это на хмельницком рынке, поэтому я решила вам позвонить". Но мы нашли ту девушку. Вы понимаете, кто-то берет и продает (гуманитарку, - ред)".

Телеведущий напомнил, что за такие махинации ждет серьезное наказание.

"Сейчас для всех таких горе-волонтеров хочу сказать, чтобы вы знали: СБУ расследует подобные преступления, наказание - до 12 лет заключения. Чтобы все думали перед тем, как такое делать", - резюмировал Джеджула.

Напомним, сын путинистки Повалий высказал свое отношение к патриотизму.

Вас также могут заинтересовать новости: