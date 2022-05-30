Ранее Денис Повалий ассоциировал слово "патриот" исключительно с моделью Jeep.

Сын певицы Таисии Повалий Денис признался, что для него значит патриотизм. Он рассказал, что ранее у него слово "патриот" ассоциировалось только с моделью авто Jeep. Сейчас все изменилось. Об этом мужчина рассказал в Instagram-stories.

"Слово "патриот" всегда было для меня скорее моделью Jeep. Чувствовал себя скорее странствующим музыкой, чем человеком, желающим навсегда остаться в городе, где родили. Но сегодня я действительно скучаю по дому. Ведь там родился Шмакадука (внук Таисии Повалий Демьян – ред.). Где-то раз в неделю Демьянко спрашивает у нас: "А когда мы поедем на Франко?", - сказал Денис.

Отметим, на данный момент певица Таисия Повалий пребывает в России, где принимает участие в пропагандистских мероприятиях. Например, на концерте к 9 мая она цинично исполнила "Пісню про рушник".

Напомним, ранее сын Таисии Повалий поддержал Украину, пока его мама выступает в РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: