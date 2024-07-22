Актер почтил память звездного дедушки.

Сегодня, 22 июля, исполнилось 12 лет со дня смерти Героя Украины, выдающегося украинского актера Богдана Ступки. Его внук - актер Дмитрий Ступка - одним из первых почтил память дедушки.

В своем Instagram знаменитость вспомнил, каким был любимец миллионов украинцев, опубликовав кадры с ним. В частности, Дмитрий показал архивные фотографии артиста, на которых он позировал с семьей. Представитель актерской династии подчеркнул, что никогда не забудет, каким честным и уважаемым человеком был Ступка.

"Всегда в нашем сердце, Бодя", - трогательно подписал снимки Ступка.

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На других фото, которые распространил звездный внук, Богдан Сильвестрович предстал в роли своих героев, которых он играл в кино.

Чем известен Богдан Ступка

Ступка начал свою театральную карьеру во Львовском драматическом театре им. Марии Заньковецкой, где играл до 1978 года. Впоследствии он стал ведущим актером Киевского театра им. Ивана Франко. В 2001 году Богдан Сильвестрович стал художественным руководителем этого театра.

Он сыграл в более 100 картинах, среди которых наиболее известные роли в фильмах "Білий птах з чорною ознакою", "Тарас Бульба", "Чорна рада". Его актерский талант признавали как в Украине, так и за ее пределами.

Также Ступка был Министром культуры и искусств Украины с 1999 по 2001 год и членом многих профессиональных объединений и организаций, поддерживающих развитие искусства. Знаменитость был награжден званиями Народного артиста Украины, Героя Украины, кавалером орденов "За заслуги", стал лауреатом Шевченковской премии.

Актер умер 22 июля 2012 года в Киеве. Его смерть наступила в больнице из-за сердечного приступа.

Напомним, ранее Дмитрий Ступка ответил, планирует ли вернуться в Украину. Он уже много елт живет в США.

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