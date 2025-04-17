Знаменитость объяснил, что ему во время войны приносит доход.

Украинский шоумен, хореограф и певец, известный своим эпатажным поведением, Дмитрий Коляденко заговорил о своих заработках и проблемах с деньгами. Звезда сцены признался, что уже пять лет он не может выплатить долг банку и поделился, чем сейчас зарабатывает себе на жизнь.

Об этом знаменитость рассказал в интервью Маше Ефросининой. Сам актер называет себя "транжирой". Он всегда умел зарабатывать деньги, но быстро их тратит. Коляденко, несмотря на многолетнюю карьеру и славу в Украине, до сих пор живет в съемном жилье и иногда у него даже не было за что купить еду. По его словам, были времена, когда он по гривне собирал по карманам, чтобы купить пачку сигарет и воду.

В 2020 году, когда в Украине началась пандемия COVID-19, звезда взял кредит размером в 75 тысяч гривен. Его он до сих пор не вернул. Дело в том, что долги стимулируют Дмитрия еще больше работать. Кредит шоумен взял, как он говорит, на жизнь, поскольку ему не хватало денег на приобретение базовых вещей.

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"У меня до сих пор долг 75 тысяч гривен. Мне очень нравится этот долг. Он меня выручает. Был COVID-19 и не хватало средств. Я взял, так я его до сих пор не отдал. Мне дали 75 тысяч, я их тут же куда-то потратил: поесть купил, лекарства купил, шмотки купил. Раньше это было три тысячи долларов, а сейчас это две. Тысяча куда-то делась. Мне не надо ее возвращать. Это очень удобно", - сказал артист.

Он добавил, что первые два года полномасштабного вторжения вообще ничего не зарабатывал. Тогда Коляденко гастролировал по Украине и Европе с Ириной Билык, чтобы собрать средства на помощь ВСУ.

"Я работал бесплатно на этих концертах. Мы ездили даже в Варшаву, в Прагу. Мы работали с Ириной Билык, пели для украинцев и они донатили на нужды ВСУ. Это было так приятно, что партнеры помогли, мы купили автобус для ВСУ", - поделился актер.

Позже его финансовое положение наладилось. Бывшая жена хореографа - режиссер Елена Коляденко - предложила ему сыграть в ее нескольких спектаклях. Сейчас Дмитрий гастролирует по Украине с балетом и актерами. Они выступают со спектаклями, которые собирают аншлаги и являются очень популярными. Поэтому сейчас Коляденко не жалуется на недостаток денег.

Напомним, ранее Дмитрий Коляденко ошеломил признанием о личной жизни. Шоумен поделился, что после отношений с Ириной Билык у него больше не было отношений. Артист объяснил, почему за 19 лет так и не смог встретить свою любовь и ответил, общается ли сейчас с певицей.

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