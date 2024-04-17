Писателя похоронят на Байковом кладбище в Киеве.

Брат Дмитрия Капранова Виталий сообщил, где и когда похоронят известного украинского писателя и общественного активиста. Дмитрий Капранов внезапно ушел из жизни во вторник, 16 апреля.

На странице в Facebook "Братья Капрановы" Виталий написал, что прощание с его братом состоится в четверг, 18 апреля. Ожидается, что в 11:00 пройдет церемония отпевания в Михайловском Златоверхом соборе в Киеве. Там с ним смогут попрощаться все близкие и поклонники. Похоронят Дмитрия Капранова на Байковом кладбище в этот же день.

"Дмитрия отпоем в четверг в 11:00 в Михайловском, после - на Байковое", - отметил Виталий Капранов.

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К слову, Дмитрий Капранов умер на 57-м году жизни 16 апреля. Печальную весть сообщил его брат Виталий. Позже стало известно, что причиной смерти вероятно стали проблемы с сердцем. Друг писателя, Саша Лирник поделился, что Капранову стало плохо накануне утром.

Напомним, ранее на войне трагически погиб известный украинский актер Андрей Доманский.

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