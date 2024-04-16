Мужчина ушел на 57-году жизни.

Стала известна причина смерти известного украинского писателя и общественного деятеля Дмитрия Капранова, который ушел из жизни сегодня, 16 апреля.

По словам его близкого друга Сашка Лирника, мужчина болел и имел проблемы с сердцем.

"Мне настолько горько, что не могу сейчас даже подобрать слова... Для меня Украина - это братья Капрановы. Дмитрий имел проблемы с сердцем, болел. Мы все переживали, но врачи говорили, что все нормально. А тут стало плохо утром и все. Позавчера мы еще виделись - он так шутил хорошо. Но, видите, какая беда произошла", - рассказал Лирник в комментарии для издания OBOZ.UA.

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Он также добавил, что называл Капрановых своими братьями и вспоминает совместное время так:

"Эрудированные, умные ребята - таких не найти! Я по-доброму завидовал их тандему. Можно обратиться за помощью в любое время - позвонить даже ночью. Очень веселые, невероятно отзывчивые. Они всегда поддержат, выслушают. У нас столько приключений было в жизни - они очень легкие на подъем. Я не знаю, что говорить... Вместе с Дмитрием уходит часть моей души".

К слову, о смерти Дмитрия Капранова сообщили на странице "Братья Капрановы" в Facebook. Мужчине было 57 лет. У него осталась жена и двое сыновей.

Напомним, ранее умерла заслуженная артистка Украины, которая сыграла в фильме "Свадьба в Малиновке".

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