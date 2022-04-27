Украинский актер, который недавно объявил о расставании со своей супругой Полиной Логуновой, опубликовал фотографию в вышиванке. Снимок он подписал фразой, которая уже стала культовой: "Доброго вечора, ми з України". В комментариях поклонники активно расспросили почему же он находится не на Родине, где идет война, ведь в геолокации к фотографии указана Флорида.
Актер объяснил, что пребывает в США для того, чтобы собирать деньги для родной страны.
"Благотворительные концерты в США! Средства с билетов будут переданы на нужды нашей родной Украины", – ответил Ступка одному из комментаторов.
Один из подписчиков написал, что надеть вышиванку - это еще не патриотизм, ведь еще "нужно быть полезным для страны", на что Дмитрий Ступка ответил: "Так и делаем".
Напомним, Козловский прекратил общение с родственниками из РФ на фоне войны в Украине. Музыкант их "проклял и послал куда подальше".
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