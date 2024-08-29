Мужчина решил дальше зарабатывать кровавые рубли.

Российский актер и ведущий Дмитрий Нагиев, который долгое время не высказывал публично свою позицию относительно полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины, в конце концов сделал свой выбор.

Мужчина избегал вопросов о войне и даже уехал жить в Дубаи. Однако сейчас, по словам некоторых росСМИ, Нагиев снимается в новом сериале в стране-агрессоре и планирует возвращаться на телевидение.

"Из интересного, объявили, что на экраны СТС возвращается Дмитрий Нагиев. Он появится в экшн-комедии "Кто быстрее?". Роль очень в его стиле: герой Нагиева отвечает за бриллианты на 1 млрд рублей. О куше он рассказывает незнакомцам, которые тут же бросаются за ним", - говорится в заявлении пропагандистских СМИ.

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Похоже, Дмитрий Нагиев выбрал зарабатывать кровавые рубли и поддерживать экономику страны-агрессора, в то время, как ежедневно оккупанты обстреливают украинские города и убивают мирных людей по указаниям диктатора. Более того, по слухам, он уже вернулся жить в РФ.

Что известно о позиции Дмитрия Нагиева

С начала полномасштабной войны Нагиев не делал громких заявлений, а лишь опубликовал черно-белое видео, сопроводив его песней группы "Аквариум". В этой песне есть слова "мы воевали сами с собой". Однако прямо о том, что же он думает о ситуации, ведущий не сказал.

Позже он якобы отказывался вести премию "Муз-ТВ" и заявлял, что должно прийти другое время. Также Нагиев поздравлял украинцев с новым годом, после чего россияне были возмущены этой выходкой.

Напомним, ранее звезда "Кухни" Дмитрий Назаров раскрыл отношение Нагиева к войне РФ против Украины.

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