Назаров попытался увильнуть от вопроса, но все равно выдал коллегу.

Российский актер Дмитрий Назаров случайно раскрыл отношение своего коллеги по сериалу "Кухня" Дмитрия Нагиева к полномасштабной войне в Украине. Он отметил, что общается с артистом.

В интервью "Скажи Гордеевой" Назаров рассказал, что у него нет никаких конфликтов с Нагиевым. Они общаются даже после того, как актера уволили из театра. Назаров высказался против полномасштабной войны, из-за чего он потерял работу.

На вопрос журналистки о том, какова позиция Нагиева касательно сложившейся ситуации, актер попытался ответить уклончиво. Однако он все равно выдал отношение своего коллеги к полномасштабной войне.

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Назаров отметил, что сейчас его поддерживают лишь два человека, с которыми он снимался в сериале "Кухня". Он сказал, что не станет называть их имен, однако стало понятно, что среди этих людей есть и Нагиев. Ведь сам Назаров рассказал об общении с ним.

"Я не буду говорить, кто. Чтобы не навлечь на них провластный гнев. Все про себя все знают, и я теперь про них все знаю. Были люди, с которыми регулярно переписывались, обменивались... Они живые, они боятся. Я точно знаю, что они придерживаются моей позиции, нашей позиции, но они боятся".

Напомним, Дмитрий Нагиев не выступил против войны открыто. Однако недавно артист отказался вести российскую премию "Муз-ТВ", чем намекнул на свою позицию и сильно разозлил россиян.

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