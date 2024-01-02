Российский актер и ведущий Дмитрий Нагиев поздравил украинцев с Новым годом и пожелал, чтобы 2024-й был мирным и свободным.
На своей странице в Instagram он опубликовал видео, на котором прогуливался по лесу и сказал:
"С новым, добрым, мирным, красивым, сытным, справедливым, свободным, надежным годом".
Украинцы поблагодарили Нагиева за поддержку, а россияне наоборот взбесились. В комментариях они, как и всегда, начали унижать Нагиева и требовать, чтобы он четко обозначил свою позицию относительно войны в Украине.
Что пишут россияне
- "Такой желчный"
- "Самовлюбленное гавно"
- "Стареет. Образ мачо исчезает. Вот и бесится на жизнь"
- "Мудак. Возомнил себя богом. Скоро полетит с Олимпа"
Стоит отметить, что Нагиев не стал молчать. Он ответил всем хейтерам: "Долой головокружение от успехов, скажем "нет" анальной контузии. С Новым годом. Ждите приказов".
Что известно о позиции Нагиева по войне
В начале полномасштабной войны РФ против Украины шоумен опубликовал черно-белое видео, сопроводив его песней группы "Аквариум". В этой песне есть слова "мы воевали сами с собой". Однако прямо о том, что же он думает о ситуации, Нагиев не сказал.
После этого артист несколько раз появлялся в сети, однако ничего конкретного так и не сказал. А недавно звезда "Кухни" Дмитрий Назаров раскрыл позицию Нагиева по войне. Актер намекнул, что его коллега по сериалу разделяет его мнение. Сам Назаров, как известно, осудил войну.