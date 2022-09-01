В семье Комарова родится еще один ребенок.

Украинский телеведущий Дмитрий Комаров в ближайшее время вновь станет дядей. Его младшая сестра станет мамой во второй раз. Сейчас 33-летняя Ангелина находится в положении.

"Многое случилось в моей жизни за это время, так же, как и в жизни каждого украинца… Но у меня, за это время, еще и вырос большой животик. Наслаждайтесь фотографиями моей беременной фотосессии в центре лучшего города на планете", - подписала Ангелина снимки, сделанные в Киеве.

Она добавила, что узнала эту прекрасную новость на 4 день полномасштабного вторжения России в Украину. Сам Дмитрий Комаров также обрадовался этой новости. Он в комментариях оставил сестре три "сердечка".

Відео дня:

К слову, у девушки уже есть дочь, которую она родила несколько лет назад.

Напомним, ранее телеведущий Комаров продал свое элитарное авто, чтобы помочь ВСУ.

Вас также могут заинтересовать новости: