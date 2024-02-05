Журналист поделился архивным снимком.

Журналист Дмитрий Гордон поделился фото с российской звездой Аллой Пугачевой, сделанным много лет назад в Киеве. Они встретились на улицах города еще в 1989 году, когда Примадонне было 40 лет, а Гордону - всего 22.

Пугачева на черно-белом снимке позирует в джинсах, футболке с воротником и легкой кофте. На ножки она обула туфли на невысоком каблуке.

Гордон же предстал в брюках, свитшоте и мокасинах, которые были очень модными в тот период времени.

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Дополнили они свои образы солнцезащитными очками.

Как отреагировали пользователи сети

"Какие красивые"

"Вау, фото - огонь"

"Можно сказать раритет, а не фото"

"Какая же Алла красотка. Я и сейчас ею восхищаюсь"

"Дмитрий, а где Максим?"

Отметим, последние два года Алла Пугачева живет в Израиле с мужем и детьми. Еще в февраля 2022 года она осудила полномасштабное вторжение в Украину и уехала из России. Несколько раз она возвращалась на родину, но всего на несколько дней.

Напомним, в РФ сорвали концерт дочери Пугачевой из-за "финансирования ВСУ".

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