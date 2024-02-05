Журналист Дмитрий Гордон поделился фото с российской звездой Аллой Пугачевой, сделанным много лет назад в Киеве. Они встретились на улицах города еще в 1989 году, когда Примадонне было 40 лет, а Гордону - всего 22.
Пугачева на черно-белом снимке позирует в джинсах, футболке с воротником и легкой кофте. На ножки она обула туфли на невысоком каблуке.
Гордон же предстал в брюках, свитшоте и мокасинах, которые были очень модными в тот период времени.
Дополнили они свои образы солнцезащитными очками.
Как отреагировали пользователи сети
- "Какие красивые"
- "Вау, фото - огонь"
- "Можно сказать раритет, а не фото"
- "Какая же Алла красотка. Я и сейчас ею восхищаюсь"
- "Дмитрий, а где Максим?"
Отметим, последние два года Алла Пугачева живет в Израиле с мужем и детьми. Еще в февраля 2022 года она осудила полномасштабное вторжение в Украину и уехала из России. Несколько раз она возвращалась на родину, но всего на несколько дней.
Напомним, в РФ сорвали концерт дочери Пугачевой из-за "финансирования ВСУ".