Певец поделился, как чувствует себя после ракетного удара по Израилю.

Популярный украинский певец Макс Барских в рамках своего концертного тура "Зорепад.На бис" прилетел в Израиль. Однако через несколько часов после его выступления в Тель-Авиве Иран нанес удар по Израилю ракетами и беспилотниками.

После концерта в одном из столичных клубов поклонники певца начали бить тревогу из-за обстрела Израиля. Однако артист совсем скоро вышел на связь. В своем Instagram Барских поблагодарил фанатов за заботу и отметил, что вся команда и он сам находятся в безопасности.

По словам Макса, ракеты и взрывы уже не пугают его, потому что это рутина для большинства украинцев:

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У нас все хорошо, не волнуйтесь, мы в безопасности и продолжаем тур "Зорепад.На бис". Уже третий год подряд Россия ежедневно атакует города Украины, и подобные новости стали ужасной жесткой рутиной для каждого украинца. Поэтому нас этим не сломать, и мы не из пугливых.

В дополнение, после концерта в Тель-Авиве было запланировано выступление артиста в городе Хайфа, однако из-за обстрела Израиля продолжение музыкального тура было под вопросом. Впрочем, Барских сообщил, что концерт все же состоится и ему удалось выступить несмотря на угрозу с воздуха.

Напомним, ранее Макс Барских впервые рассказал об измене любимого человека.

Также мы писали, что Макс Барских возмутился коррупцией во время войны в Украине.

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