Певица подразнила поклонников кадром из новой фотосессии.

Опальная украинская певица Ани Дорак, которая уже несколько лет живет и работает в России, подразнила фанатов кадром из новой фотосессии, где исполнительница позирует без нижнего белья.

Фото Лорак опубликовала на своей странице в Instagram.

"Всё меняется к лучшему, когда ты позволяешь себе действовать и берешь ответственность за свою жизнь", - подписала снимок певица.

Читайте такжеАни Лорак анонсировала клип с женихом-рэпером в России: фаны устали ждать (видео)На фото опальная артистка позирует в ярко-красном велюровом платье с широким разрезом на бедре, в котором видно оголенную ногу певицы. Под платье Лорак решила не надевать нижнее белье. Образ она дополнила длинными серьгами, красной помадой в тон платью, а на волосах сделала гладкую укладку, собрав их на затылке.

"Какая шикарная статуэточка", "Красный цвет вам очень к лицу... богиня!", "Дива без трусиков", "Каролина Мирославовна, это пожар!", "Вы очень красивая", "Красный цвет точно ваш. Очень Вам идёт. Цвет любви", "Сводишь с ума", - восхитились поклонники певицы в комментариях.

Напомним, 43-летняя Ани Лорак еще в начале года заявляла о предстоящем туре по Украине. Так, 1 февраля звезда представила видеоанонс на концерты и объявила, что их будет не три, а четыре.

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