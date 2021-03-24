Дита фон Тиз порадовала поклонников новым фото / instagram.com/ditavonteese
Звезда бурлеска Дита фон Тиз опубликовала в Instagram сексуальное фото.
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На снимке она позирует в кружевном белье изумрудного цвета. Чтобы сделать образ более пикантным, она добавила пояс в тон комплекта. Также она надела высокие кожаные перчатки в цвете бордо.
При этом звезда бурлеска решила не менять прическу и макияж. Ее главной изюминкой являются черные стрелки, красные губы и родинка под глазом.
Дита фон Тиз порадовала поклонников новым фото / instagram.com/ditavonteese
Кто такая Дита фон Тиз:
- Дита родилась 28 сентября 1972 года в Рочестере
- Дита фон Тиз известна главным образом своими бурлескными номерами, в прессе её часто называют «Королевой бурлеска»
- Дита фон Тиз часто появляется в списках "Лучших одетых знаменитостей", является частой гостьей на показах мод
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