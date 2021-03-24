Дита фон Тиз обладает стройной фигурой.

Звезда бурлеска Дита фон Тиз опубликовала в Instagram сексуальное фото.

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На снимке она позирует в кружевном белье изумрудного цвета. Чтобы сделать образ более пикантным, она добавила пояс в тон комплекта. Также она надела высокие кожаные перчатки в цвете бордо.

При этом звезда бурлеска решила не менять прическу и макияж. Ее главной изюминкой являются черные стрелки, красные губы и родинка под глазом.

Кто такая Дита фон Тиз:

Дита родилась 28 сентября 1972 года в Рочестере

Дита фон Тиз известна главным образом своими бурлескными номерами, в прессе её часто называют «Королевой бурлеска»

Дита фон Тиз часто появляется в списках "Лучших одетых знаменитостей", является частой гостьей на показах мод

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Автор: Диана Могилевич