Дита фон Тиз порадовала поклонников новым фото / instagram.com/ditavonteese

Звезда бурлеска Дита фон Тиз опубликовала в Instagram сексуальное фото.

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На снимке она позирует в кружевном белье изумрудного цвета. Чтобы сделать образ более пикантным, она добавила пояс в тон комплекта. Также она надела высокие кожаные перчатки в цвете бордо. 

При этом звезда бурлеска решила не менять прическу и макияж. Ее главной изюминкой являются черные стрелки, красные губы и родинка под глазом. 

Дита фон Тиз порадовала поклонников новым фото / instagram.com/ditavonteese

Кто такая Дита фон Тиз:

  • Дита родилась 28 сентября 1972 года в Рочестере
  • Дита фон Тиз известна главным образом своими бурлескными номерами, в прессе её часто называют «Королевой бурлеска»
  • Дита фон Тиз часто появляется в списках "Лучших одетых знаменитостей", является частой гостьей на показах мод

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Автор: Диана Могилевич