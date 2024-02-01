Мужчина говорит, что исполнители полезнее на сцене.

Украинский певец и музыкант Дмитрий Шуров выступил против мобилизации артистов. Свои аргументы по этому поводу он привел в интервью изданию NV.ua.

"С одной стороны, очевидно, что одержать победу мы сможем только эффективно и целеустремленно, используя потенциал всех граждан. С чисто менеджерской точки зрения, "бронь" должны получать те люди, которых невозможно никем заменить. Конечно, артисты подходят под этот критерий, потому что это известные лица", - сказал он.

Мужчина также пояснил, что звезды, которые остались в тылу, по его мнению, приносят больше пользы.

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"Артист, который гастролирует, дает благотворительные концерты, аккумулирует средства для помощи тем, кто в ней нуждается, дает людям новые смыслы и эмоциональную поддержку, принесет гораздо больше эффективной пользы победе, занимаясь своим делом, чем в окопе или на кухне", - отметил он.

Дмитрий скащал, что артисты являются своего рода бизнесом. Следовательно, они платят налоги и помогают стране.

"Логика такова: государство не тратит на них ресурс, а наоборот, деятельность этих людей является ресурсом для победы всех", - высказался певец.

Дмитрий также добавил, что часто ездит на фронт к военным с концертами.

Напомним, недавно певец Гарик Кричевский заявил, что артистам нужно давать "бронь" от армии. Он отметил, что певцы должны писать музыку, давать концерты, выступать перед людьми и военными, чтобы они психологически разгружались.

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