Мужчина удивляется поведению некоторых украинских слушателей.

Комментарии вокруг песни "GLASSS" участника Нацотбора на "Евровидение-2024", группы NAHABA, не утихают. Недавно их обвинили в плагиате композиции, которая якобы похожа по звучанию на песню "Нас не догонят" российской группы t.a.T.u.

На днях музыкант Дмитрий Шуров решил прокомментировать эту ситуацию для Telegram-канала "Культурная Прачечная".

"Евровидение - конкурс популярной песни, а в каждом современном хите есть знакомые ноты, которые мы уже раньше слышали - в атмосфере песни, в мелодиях, в битах, в приемах продакшна - все это является неотъемлемой частью хита, и в том числе от этого трек сразу резонирует с массовой аудиторией. Это можно сказать почти о каждой конкурсной песне. Трехнотная мелодия будет всегда похожа на другую трехнотную и это не обязательно делает ее плагиатом", - рассказал Шуров.

Мужчина не понимает, почему именно с российским контентом сравнили песню "GLASSS".

"А вообще я удивлен такой бешеной популярностью среди украинцев дуэта t.a.T.u., пик которых был в 2001 году, и тем, что только эта ассоциация возникает, когда они слышат женский вокал, пропущенный через автотюн и дисторшн", - возмутился Дмитрий.

Он также добавил, что поддерживает группу NAHABA и сравнил их с другими известными зарубежными звездами.

"Для меня NAHABA - продолжатели линии Crystal Castle и Prodigy, но они делают это по-своему, со своей собственной энергетикой и видением, которые слушатель или любит, или нет", - подчеркнул музыкант.

Напомним, группа NAHABA ответила на хейт относительно плагиата. Они отметили, что вдохновляются совсем другими известными исполнителями и не имеют ничего общего с российскими песнями.

Кстати, Нацотбор на "Евровидение-2024" состоится 3 февраля. Все 11 участников уже презентовали свои композиции.

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