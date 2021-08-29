Внучка певицы, которую признали Национальной легендой Украины, Софии Ротару - Соня Евдокименко - опубликовала в Instagram новый снимок.
В кадре девушка позировала в джинсах и черном топе с длинным рукавом. "Изюминкой" топа является то, что он не на молнии и не на пуговицах. Он застегивается с помощью булавки, приоткрывая пикантные части тела.
"Отлично выглядишь", "Какая красивая девочка! Без всякого накаченного", "Девочка на миллион", "Прелестная девушка с прекрасной фигурой", "Эстетика во всем", - пишут пользователи соцсети в комментариях.
Кто такая Соня Евдокименко:
Соня Евдокименко - украинская певица и модель, а также внучка известной певицы Софии Ротару. Ее подругой детства была Соня Киперман, дочь певицы Веры Брежневой.
Также она с подросткового возраста участвовала в показах, снималась для глянцев. Специалисты сравнивали Соню с юной Синди Кроуфоррд, пророча девушке блестящую карьеру модели.