Соня Евдокименко предстала в откровенном образе.

Внучка певицы, которую признали Национальной легендой Украины, Софии Ротару - Соня Евдокименко - опубликовала в Instagram новый снимок.

В кадре девушка позировала в джинсах и черном топе с длинным рукавом. "Изюминкой" топа является то, что он не на молнии и не на пуговицах. Он застегивается с помощью булавки, приоткрывая пикантные части тела.

"Отлично выглядишь", "Какая красивая девочка! Без всякого накаченного", "Девочка на миллион", "Прелестная девушка с прекрасной фигурой", "Эстетика во всем", - пишут пользователи соцсети в комментариях.

Кто такая Соня Евдокименко:

Соня Евдокименко - украинская певица и модель, а также внучка известной певицы Софии Ротару. Ее подругой детства была Соня Киперман, дочь певицы Веры Брежневой.

Также она с подросткового возраста участвовала в показах, снималась для глянцев. Специалисты сравнивали Соню с юной Синди Кроуфоррд, пророча девушке блестящую карьеру модели.

Автор: Диана Могилевич