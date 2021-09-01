Фестиваль продлится с 1 по 11 сентября.

Сегодня стартует 78-й Венецианский кинофестиваль после летнего затишья в связи с пандемией коронавируса.

Об этом пишет Reuters.

Организаторы надеются, что строгий COVID-протокол поможет избежать проблем с 11-дневным киномарафоном. Театры работают наполовину, а красную дорожку оградили специальной стенкой, чтобы предотвратить скопление толпы желающих получить автограф от кумиров.

На открытии от гостей требуют обязательного соблюдения масочного режима и наличия COVID-сертификата.

Агентству сообщили, что киноиндустрия соскучилась по выпуску новых фильмов, ярким и громким премьерам и надеется на перезапуск лент, которые лежали на полках архивов из-за карантина.

Организаторы пообещали большое количество звезд. Первый день фестиваля будет открывать картина испанского режиссера Педра Альмодовара, известного своими конверсионными комедиями, "Параллельные матери" с Пенелопой Круз в главной роли.

Долгожданным показом будет автобиографический фильм Паоло Соррентино о потере родителей "Рука Божья", а Мэгги Джилленгол презентует свою дебютную полнометражку "Потерянная дочь" с Оливией Колман и Дакотой Джонсон в главных ролях.

Украину в этом году будут представлять сразу три проекта. В частности, фильм Валентина Васяновича "Блик".

Жюри этого года возглавил южнокорейский режиссер ("Паразиты") Пон Чжун Хо.

В основную программу Венецианского кинофестиваля в этом году вошел 21 фильм:

"Параллельные матери" Педро Альмадовар;

"Спенсер" Пабло Ларраин;

"Америка Латина" Дамиано и Фабио Д'Инноченцо;

"Другое слово" Стефан Бризе;

"Коробка" Лоренцо Вигас;

"Капитан Волконогов сбежал" Алексей Чупов и Наталья Меркулова;

"Карточный счетчик" Пол Щредер;

"Уроды" Габриэле Майнетти;

"Рука Божья" Паоло Соррентино;

"Бывает" Одри Диван;

"Отверстие" Микеланджело Фраммартино;

"Не оставляйте следов" Ян П. Матушинский;

"Потерянная дочь" Мэгги Джиленхол;

"Утраченные иллюзии" Ксавье Джанноли;

"Мона Лиза и кровная Луна" Ана Лили Амирпур;

"Официальный конкурс" Гастон Дюпра и Мариано Кон;

"О работе 2: Пропавшие 8" Эрик Матти;

"Сила собаки" Джейн Кэмпион;

"Закат" Мишель Франко.

"Блик" Валентин Васянович.

Автор: Яна Ставская