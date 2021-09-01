Жюри этого года возглавил южнокорейский режиссер ("Паразиты") Пон Чжун Хо / REUTERS

Сегодня стартует 78-й Венецианский кинофестиваль после летнего затишья в связи с пандемией коронавируса.

Об этом пишет Reuters.

Организаторы надеются, что строгий COVID-протокол поможет избежать проблем с 11-дневным киномарафоном. Театры работают наполовину,  а  красную дорожку оградили специальной стенкой, чтобы предотвратить скопление толпы желающих получить автограф от кумиров.

На открытии от гостей требуют обязательного соблюдения масочного режима и наличия COVID-сертификата.

Агентству сообщили, что киноиндустрия соскучилась по выпуску новых фильмов, ярким и громким премьерам и надеется на перезапуск лент, которые лежали на полках архивов из-за карантина.

Организаторы пообещали большое количество звезд. Первый день фестиваля будет открывать картина испанского режиссера Педра Альмодовара, известного своими конверсионными комедиями, "Параллельные матери" с Пенелопой Круз в главной роли.

Долгожданным показом будет автобиографический фильм Паоло Соррентино о потере родителей "Рука Божья", а Мэгги Джилленгол презентует свою дебютную полнометражку "Потерянная дочь" с Оливией Колман и Дакотой Джонсон в главных ролях.

Украину в этом году будут представлять сразу три проекта. В частности, фильм Валентина Васяновича "Блик".

Жюри этого года возглавил южнокорейский режиссер ("Паразиты") Пон Чжун Хо.

В основную программу Венецианского кинофестиваля в этом году вошел 21 фильм:

  • "Параллельные матери" Педро Альмадовар;
  • "Спенсер" Пабло Ларраин;
  • "Америка Латина" Дамиано и Фабио Д'Инноченцо;
  • "Другое слово" Стефан Бризе;
  • "Коробка" Лоренцо Вигас;
  • "Капитан Волконогов сбежал" Алексей Чупов и Наталья Меркулова;
  • "Карточный счетчик" Пол Щредер;
  • "Уроды" Габриэле Майнетти;
  • "Рука Божья" Паоло Соррентино;
  • "Бывает" Одри Диван;
  • "Отверстие" Микеланджело Фраммартино;
  • "Не оставляйте следов" Ян П. Матушинский;
  • "Потерянная дочь" Мэгги Джиленхол;
  • "Утраченные иллюзии" Ксавье Джанноли;
  • "Мона Лиза и кровная Луна" Ана Лили Амирпур;
  • "Официальный конкурс" Гастон Дюпра и Мариано Кон;
  • "О работе 2: Пропавшие 8" Эрик Матти;
  • "Сила собаки" Джейн Кэмпион;
  • "Закат" Мишель Франко.
  • "Блик" Валентин Васянович.

Автор: Яна Ставская