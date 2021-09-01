Сегодня стартует 78-й Венецианский кинофестиваль после летнего затишья в связи с пандемией коронавируса.
Об этом пишет Reuters.
Организаторы надеются, что строгий COVID-протокол поможет избежать проблем с 11-дневным киномарафоном. Театры работают наполовину, а красную дорожку оградили специальной стенкой, чтобы предотвратить скопление толпы желающих получить автограф от кумиров.
На открытии от гостей требуют обязательного соблюдения масочного режима и наличия COVID-сертификата.
Агентству сообщили, что киноиндустрия соскучилась по выпуску новых фильмов, ярким и громким премьерам и надеется на перезапуск лент, которые лежали на полках архивов из-за карантина.
Организаторы пообещали большое количество звезд. Первый день фестиваля будет открывать картина испанского режиссера Педра Альмодовара, известного своими конверсионными комедиями, "Параллельные матери" с Пенелопой Круз в главной роли.
Долгожданным показом будет автобиографический фильм Паоло Соррентино о потере родителей "Рука Божья", а Мэгги Джилленгол презентует свою дебютную полнометражку "Потерянная дочь" с Оливией Колман и Дакотой Джонсон в главных ролях.
Украину в этом году будут представлять сразу три проекта. В частности, фильм Валентина Васяновича "Блик".
Жюри этого года возглавил южнокорейский режиссер ("Паразиты") Пон Чжун Хо.
В основную программу Венецианского кинофестиваля в этом году вошел 21 фильм:
- "Параллельные матери" Педро Альмадовар;
- "Спенсер" Пабло Ларраин;
- "Америка Латина" Дамиано и Фабио Д'Инноченцо;
- "Другое слово" Стефан Бризе;
- "Коробка" Лоренцо Вигас;
- "Капитан Волконогов сбежал" Алексей Чупов и Наталья Меркулова;
- "Карточный счетчик" Пол Щредер;
- "Уроды" Габриэле Майнетти;
- "Рука Божья" Паоло Соррентино;
- "Бывает" Одри Диван;
- "Отверстие" Микеланджело Фраммартино;
- "Не оставляйте следов" Ян П. Матушинский;
- "Потерянная дочь" Мэгги Джиленхол;
- "Утраченные иллюзии" Ксавье Джанноли;
- "Мона Лиза и кровная Луна" Ана Лили Амирпур;
- "Официальный конкурс" Гастон Дюпра и Мариано Кон;
- "О работе 2: Пропавшие 8" Эрик Матти;
- "Сила собаки" Джейн Кэмпион;
- "Закат" Мишель Франко.
- "Блик" Валентин Васянович.