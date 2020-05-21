Вечно молодая Ротару порадовала поклонников фото в вышиванке

София Ротару опубликовала в честь праздника серию снимков в вышиванке.

Выдающаяся украинская певица София Ротару порадовала поклонников новыми снимками.

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Фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

"С Днём вышиванки", - кратко подписала снимки артистка.

На фото София Михайловна позирует среди цветов в великолепной вышиванке темно-зеленого цвета.

При этом поклонники отметили цветущий вид певицы: "Как всегда на высоте", "Какая же вы красавица", "София Михайловна, вы всегда прекрасны", "Невероятная! София Михайловна, вы просто шикарная женщина!" - написали фолловеры.

Как сообщал УНИАН, в последнее время София Ротару пропала из поля зрения публики. Однако ее сын Руслан рассказал, куда исчезла певица. Судя по ответам Руслана, у певицы все хорошо: она работает над новыми песнями, а также занимается своим участком, заботясь о новом урожае.