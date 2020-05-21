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Вечно молодая Ротару порадовала поклонников фото в вышиванке

13:40, 21 мая 2020
Звезды
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София Ротару / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

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Фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

"С Днём вышиванки", - кратко подписала снимки артистка.

На фото София Михайловна позирует среди цветов в великолепной вышиванке темно-зеленого цвета.

При этом поклонники отметили цветущий вид певицы: "Как всегда на высоте", "Какая же вы красавица", "София Михайловна, вы всегда прекрасны", "Невероятная! София Михайловна, вы просто шикарная женщина!" - написали фолловеры.

София Ротару / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Как сообщал УНИАН, в последнее время София Ротару пропала из поля зрения публики. Однако ее сын Руслан рассказал, куда исчезла певица. Судя по ответам Руслана, у певицы все хорошо: она работает над новыми песнями, а также занимается своим участком, заботясь о новом урожае.

София Ротару в вышиванке / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

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Теги: #фото#София Ротару