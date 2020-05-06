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Сын Ротару рассказал, куда пропала певица

13:01, 06 мая 2020
Звезды
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София Ротару совсем пропала из социальных сетей / dialog.ua

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На своей странице в Instagram мужчина вышел на связь с поклонниками и ответил на многочисленные вопросы. Среди них - на вопрос, чем сейчас занимается певица.

Судя по ответам Руслана, у певицы все хорошо: она работает над новыми песнями, а также занимается своим участком, заботясь о новом урожае.

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Теги: #певица#София Ротару