Сын Ротару рассказал, куда пропала певица

У певицы все хорошо: она работает над новыми песнями, а также занимается своим участком, заботясь о новом урожае.

В последнее время София Ротару совсем пропала из социальных сетей. Однако ее сын Руслан рассказал, куда исчезла певица.

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На своей странице в Instagram мужчина вышел на связь с поклонниками и ответил на многочисленные вопросы. Среди них - на вопрос, чем сейчас занимается певица.

Судя по ответам Руслана, у певицы все хорошо: она работает над новыми песнями, а также занимается своим участком, заботясь о новом урожае.