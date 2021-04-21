Этот юбилей станет первым для королевы, на котором не будет присутствовать ее муж принц Филипп, герцог Эдинбургский. Он не дожил до юбилея супруги всего 11 дней и два месяца - до своего собственного 100-летия.

Королева Великобритании Елизавета II впервые за более чем 70 лет отмечает день рождения одна, без своего супруга принца Филиппа. Ей сегодня, 21 апреля 2021 года, исполнилось 95 лет.

Королева никогда не отмечает день рождения пышно именно в апреле, его празднование всегда проходило летом, традиционно во вторую субботу июня. Как раз на это время приходился день рождения ее дорогого супруга Филиппа. В 2021 году королевская семья планировала отпраздновать сразу два юбилея – 95-летие королевы и 100-летие принца Филиппа, и провести масштабный парад Trooping the Colour - так называемая Церемония выноса знамени, за которым монарх и ее ближайшие родственники наблюдают с балкона Букингемского дворца. Члены семьи должны были собраться вместе, как в старые добрые времена.

После смерти супруга королевы 9 апреля семья погрузилась в траур, и это одна из причин, по которым королева решила отказаться от празднования.

Обычно день рождения королевы 21 апреля знаменуется холостым ударом пушек, но в этом году его не будет. Впервые Елизавета отказалась от этой традиции в прошлом году, когда десятки тысяч британцев погибли от коронавируса.

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Как пишет Reuters, именинница будет находиться в Виндзорском замке, а навестят ее только родственники из так называемого «пузыря» — они усиленно соблюдают ограничения по коронавирусу, чтобы обеспечить безопасность королевы во время встречи с ней. По данным СМИ, это менее 20 человек.

Как пишет The Telegraph, в планы Елизаветы II так же входит частный обед с близкими родственниками.

Как пишет издание Daily Mail, в связи с трауром Букингемский дворец принял решение отложить публикацию нового официального портрета королевы. Отметим, что его представляли ежегодно в день рождения Елизаветы в течение многих десятков лет. 2020 год стал исключением, так как тогда день рождения королевы Елизаветы попало в разгар первой волны пандемии коронавируса.

Кстати, от официального дня рождения, который традиционно отмечают в июне с парадом и гуляниями, Елизавета II тоже отказалась. Как пояснили источники во дворце, такое решение продиктовала пандемия.

Справка УНИАН. Елизавета II взошла на престол в 1952 году, ей было 25 лет. Ее отец, Георг VI, получил корону после того, как его старший брат отрекся от престола, чтобы жениться на разведенной американке.

Она является старейшим из ныне живущих монархов. В 2015-м году королева побила рекорд продолжительности пребывания на британском троне, обогнав свою прапрабабушку королеву Викторию, которая была коронована в возрасте 18 лет и правила 63 года, семь месяцев и два дня.

За годы правления Елизаветы II правительство Великобритании возглавляли 14 премьер-министров, начиная с Уинстона Черчилля и заканчивая нынешним главой правительства Борисом Джонсоном.

Традиция праздновать королевские дни рождения дважды появилась еще в 1748 году во времена короля Георга II, который родился 9 ноября. Ежегодно погода на его праздник была слишком плохой, чтобы проводить публичные мероприятия. Тогда было принято решение проводить народные празднества летом. Традиция прижилась. В 2021-м году парад будет отменен из-за пандемии коронавируса.

Королева прожила с принцем Филиппом 73 года – дольше, чем кто-либо из правящей верхушки. Их семейная жизнь казалась безоблачной, а о проблемах можно судить лишь по слухам. Герцога Эдинбургского похоронили в Королевском хранилище часовни Святого Георгия. После смерти королевы тело принца будет перенесено в мемориальную часовню Георга VI, где будет покоиться и его супруга.

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Автор: Виктория Гордиенко