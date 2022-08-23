Ленты социальных сетей заполнены сине-желтой символикой.

УНИАН рассказывает, как украинские звезды поздравляют в социальных сетях с Днем государственного флага Украины.

София Ротару

Исполнительница песни "Одна калина" опубликовала у себя в stories фотографию флага на фоне поля. На картинке написано: "З Днем державного прапора України!".

Екатерина Бужинская

Певица опубликовала кадры, сделанные на потрясающей фотосессии. На фото Катя позирует в шикарном длинном платье голубого цвета с желтыми вставками.

"От всего сердца желаю вам мирного неба, чтобы ваша жизнь всегда была яркой и богатой, как цвет нашего государственного флага: синим и мирным, как небо, и желто-золотистым, как пшеничные поля Украины! Доброе здоровье, благополучие и счастье каждой семье", - пожелала Бужинская.

Екатерина Кухар

Именитый хореограф выложила короткое видео, где она идет в платье на фоне флагштока в Киеве. На фоне играет инструментальная версия "Stefania" группы Kalush Orchestra.

Алла Мазур

Ведущая новостей рассказала, как встретилась с людьми из временно оккупированного Бердянска.

"Наш родной флаг… Соединяющий, защищающий, окрыляющий, согревающий… Как пароль, где бы мы ни были: дарит ощущение, что украинцы - одна семья! Так получилось у нас с большой семьей переселенцев из оккупированного Бердянска, с которой встретились на Майдане. Родные по духу люди – с родным флагом – в родной столице. С верой, что и их родной Бердянск обязательно снова украсится сине-желтыми красками. С Днем нашего флага, друзья! И слава нашим героям-защитникам, каждому и каждой, кто делает этот государственный флаг Украины – флагом победы!", - высказалась звезда новостей на 1+1.

Светлана Тарабарова

Рыжеволосая певица опубликовала несколько кадров, сделанных на фоне поля в сине-желтой футболке.

"Особые цвета для каждого из нас. С Днем украинского Флага, родные", - обратилась Светлана к своим подписчикам.

Екатерина Осадчая

Телеведущая показала фото со своим старшим сыном Ильей. Катя надела синюю футболку, а Илья - желтую. Таким образом они образовали комбинацию, соответствующую цветам флага Украины. Осадчая отметила, что теперь так одевается весь мир, а известные здания и памятки культуры подсвечивают цветами флага в знак поддержки Украины.

Напомним, ведущий Демин объяснил, почему Каменских вернулась в Украину без Потапа.

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