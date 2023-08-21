Он не понимает, почему украинцы так восторженно реагируют на обычный пост в соцсетях.

Украинский шоумен Слава Демин выразил непонимание, почему украинцы бурно отреагировали на пост иноагента Максима Галкина о трагедии в Чернигове. Он считает, что на нас его пост никак не повлияет.

Он добавил, что если Галкин и другие иноагенты соберут людей и сделают так, чтобы Россия больше не запускала в нас ракеты, тогда он поаплодирует им. А пока он не понимает восторга украинцев от обычного поста в соцсетях.

"Все так восторженно пишут о том, что Максим Галкин написал пост о Чернигове! Благодарят его, обнимают в комментариях… А нам что с того? Чего вы так радуетесь этому посту? Эти посты ничего не дадут ни нам, ни им. Это мое мнение. И я имею на него право", - написал Демин в инста-сториз.

Видео дня

Он добавил, что вовсе не против того, чтобы иноагенты писали о войне в Украине, но его удивляет именно реакция украинцев на это.

"Сториз не против поддержки, а о том, что я не понимаю нашего восхищения этими постами. Наверное, некоторые из нас до сих пор надеются, что у их большинства (россиян, - УНИАН) включится голова, и они перестанут думать телевизорами", - подытожил шоумен.

Что Максим Галкин говорил о трагедии в Чернигове

Максим Галкин с болью написал о 6-летней девочке, которую убили россияне. Он сказал, что ему сложно смотреть на снимки ребенка, ведь он понимает, что малышка больше никогда не улыбнется.

"Лето, август, выходные, город, центр, театр, дети, смерть. Девочка маленькая улыбалась, жила, надеялась, смеялась, несмотря ни на что. Мы не выбираем время детства, ракеты летят и летят, сирены воют, а детство идет. Живет маленький человек на пороге новой большой жизни, а этому маленькому хрупкому человеку взрослые дяди в медальках говорят, мол, не будет у тебя этой большой жизни, у нас другие планы, сегодня твой последний день, сопутствующие потери", - написал артист.

Вас также могут заинтересовать новости: