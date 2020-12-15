Деми засветила грудь / instagram.com/demirose
Известная модель Деми Роуз опубликовала в Instagram новый снимок.
На фото девушка лежит на шезлонге в микробикини. Звезда надела смежный купальник в шахматную расцветку, который едва прикрывал ее пышную грудь. Также она надела шляпу и солнцезащитные очки.
"Огонь", "Какая сладенькая", "Красотка", - написали фанаты.
Деми засветила грудь / instagram.com/demirose
Кто такая Деми Роуз:
- Деми Роуз родилась 27 марта 1995 года в британском городе Бирмингем
- Несколько лет назад Роуз стала самой сексуальной девушкой планеты по версии издания Zoo Magazine
- Вокруг роскошных форм модели ходят сплетни: говорят, что Деми ложилась под нож для увеличения груди и ягодиц. Хотя сама Роуз это отрицает
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