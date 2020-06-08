Деми Роуз в серебристом платье похвасталась элегантным луком

25-летняя модель выложила в соцсеть фото в серебристом платье с традиционным глубоким декольте.

25-летняя модель продолжает радовать своих поклонников во время карантина.

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Деми Роуз не дает скучать своим подписчикам - модель снова выложила в Instagram новый снимок. На нем девушка появилась в облегающем платье серебристого цвета, которое подчеркнуло аппетитные формы модели.

На фото модель позирует сидя на диване. "После удивительных выходных в походах и духовном общении с собой и природой, я снова чувствую себя уверенной и обновленной. Я рекомендую всем уделить некоторое время для внутреннего мира. Некоторое время, чтобы быть наедине со своими мыслями, луной и звездами. Я люблю всех вас", - подписала фото модель. Роуз подчеркнула глаза стрелками, а губы накрасила нюдовым блеском.

Подписчики модели позитивно оценили элегантный лук.

Как сообщал УНИАН.Lite, ранее Деми Роуз в облегающей топе похвасталась пышной грудью.

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