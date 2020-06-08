цей матеріал доступний українською

Деми Роуз в серебристом платье похвасталась элегантным луком

10:43, 08 июня 2020
Звезды
98 0
Деми Роуз продолжает радовать своих поклонников стильными луками \ instagram.com/demirose

Читайте такжеДеми Роуз в крохотном платье похвасталась пышной грудью и тоненькой талией

Деми Роуз не дает скучать своим подписчикам - модель снова выложила в Instagram новый снимок. На нем девушка появилась в облегающем платье серебристого цвета, которое подчеркнуло аппетитные формы модели.

На фото модель позирует сидя на диване. "После удивительных выходных в походах и духовном общении с собой и природой, я снова чувствую себя уверенной и обновленной. Я рекомендую всем уделить некоторое время для внутреннего мира. Некоторое время, чтобы быть наедине со своими мыслями, луной и звездами. Я люблю всех вас", - подписала фото модель. Роуз подчеркнула глаза стрелками, а губы накрасила нюдовым блеском.

Платье выгодно подчеркнуло фигуру модели \ instagram.com/demirose/

Подписчики модели позитивно оценили элегантный лук. 

Как сообщал УНИАН.Lite, ранее Деми Роуз в облегающей топе похвасталась пышной грудью.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #модель