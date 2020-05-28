Деми Роуз в красном купальнике похвасталась аппетитными формами
11:53, 28 мая 2020Звезды
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25-летняя модель выложила в соцсеть фото в крошечном купальнике красного цвета.
Модель выложила в соцсеть очередное пикантное фото \ Инстаграм Деми Роуз
25-летняя модель продолжает радовать своих поклонников во время карантина.
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Деми Роуз не дает скучать своим подписчикам - модель снова выложила в Instagram пикантный снимок. На нем красотка появилась в красном открытом купальнике, который подчеркнул аппетитные формы девушки.
На фото модель позирует на балконе, а в дали виднеется океан. "Мечтаешь о том, чтобы полетел первый самолет ...", - подписала фото модель. Роуз нанесла легкий макияж с акцентом на губы, а вруках держит букет роз.
Для фото Деми Роуз надела красный купальник \ Инстаграм Деми Роуз
Как сообщал УНИАН.Lite, ранее Деми Роуз в облегающей топе похвасталась пышной грудью.
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