Деми Роуз в красном купальнике похвасталась аппетитными формами

25-летняя модель выложила в соцсеть фото в крошечном купальнике красного цвета.

25-летняя модель продолжает радовать своих поклонников во время карантина.

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Деми Роуз не дает скучать своим подписчикам - модель снова выложила в Instagram пикантный снимок. На нем красотка появилась в красном открытом купальнике, который подчеркнул аппетитные формы девушки.

На фото модель позирует на балконе, а в дали виднеется океан. "Мечтаешь о том, чтобы полетел первый самолет ...", - подписала фото модель. Роуз нанесла легкий макияж с акцентом на губы, а вруках держит букет роз.

Как сообщал УНИАН.Lite, ранее Деми Роуз в облегающей топе похвасталась пышной грудью.

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