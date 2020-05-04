Плавится экран: Деми Роуз поделилась снимками ню на радость поклонникам

Она позировала полностью обнаженной, прикрыв грудь руками.

Британская модель 25-летняя Деми Роуз показала фото с роскошной съемки среди разноцветных цветов в ванной.

Она позировала полностью обнаженной, прикрыв грудь руками. Звезда в очередной раз потрясает фолловеров соблазнительными линиями своего тела на странице в Instagram.

Читайте такжеОливия Калпо в откровенном образе пожаловалась на ритм жизни

На фотографиях Деми Роуз позирует сидя в большой ванной, заполненной розовыми и оранжевыми цветами. Поглядывая в объектив из-за спины, модель прикрыла пышную обнаженную грудь руками.

Роуз акцентировала не только на бюсте, но и на подтянутых ягодицах и тонкой талии. Кроме того, волосы модели влажные, а лицо подчеркнутое макияжем.

Как сообщал ранее УНИАН, американская супермодель, актриса и предпринимательница Эмили Ратаковски показала серию снимков в разных купальниках собственного бренда Inamorata.