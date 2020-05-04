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Плавится экран: Деми Роуз поделилась снимками ню на радость поклонникам

03:32, 04 мая 2020
Звезды
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Деми Роуз поделилась пикантными фото / Фото: instagram.com/demirose

Она позировала полностью обнаженной, прикрыв грудь руками. Звезда в очередной раз потрясает фолловеров соблазнительными линиями своего тела на странице в Instagram.

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На фотографиях Деми Роуз позирует сидя в большой ванной, заполненной розовыми и оранжевыми цветами. Поглядывая в объектив из-за спины, модель прикрыла пышную обнаженную грудь руками.

Роуз акцентировала не только на бюсте, но и на подтянутых ягодицах и тонкой талии. Кроме того, волосы модели влажные, а лицо подчеркнутое макияжем.

See you in your dreams 💕 @lolo_creativ

Сообщение, распространенный Demi 🌹 (@demirose)

Как сообщал ранее УНИАН, американская супермодель, актриса и предпринимательница Эмили Ратаковски показала серию снимков в разных купальниках собственного бренда Inamorata.

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