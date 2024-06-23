Поклонники певицы в восторге от ее новой песни.

Известная украинская певица Надя Дорофеева на днях презентовала новую песню "Хартбит", которая вошла в ее новый альбом. Исполнительница показала реакцию подписчиков на трек и танцевальный клип, а также комментарии знаменитостей.

Поклонники высоко оценили новую видеоработу певицы, в которой, кстати, вместе с артисткой снялся танцовщик и манекенщик Сэмюэль Дилкс. Среди тех, кто выразил восторг от творчества Надежды был ее экс-продюсер Потап, который сейчас живет за границей. Еще одним звездным комментатором был Олег Гороховский - бизнесмен.

Дорофеева опубликовала серию скриншотов, на которых запечатлены позитивные отзывы ее поклонников.

Видео дня

"Любимая рубрика: ваши комментарии под клипом", - написала в подписи певица.

Немало фанатов Дорофеевой вспомнили о ее совместном треке "А я все плакала" с блогером Мишей Лебигой, который побил все рекорды. Они писали с юмором, что вместо иностранца в клипе должен был сниматься блогер.

"Ох*енн*", - Потап

"Крутезно! А где Лебига?!" - Олег Гороховский

"Я росла на этом творчестве, на нем и умру, наверное"

"Лебига уже ищет того танцовщика, чтобы вывезти на "рыбалку"

Твой новый клип - это какая-то космическая ватрушка! Тот контемпорари в исполнении твоих хореографов просто топчик. А текст песни валит по мозгам, как дождь по зонтику - такая чувственная вибрация любасиков!

"Клип и песня топ"

Заметим, что в композиции "Хартбит" исполнительница поет о парнях-нарциссах, которые думают только о себе.

Напомним, ранее Надя Дорофеева стала жертвой мошенников и рассказала, что с ней произошло. Певица обратилась с просьбой к поклонникам.

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