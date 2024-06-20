Певица выпустила также клип к песне.

Популярная украинская певица Надя Дорофеева 20 июня презентовала новый трек "Хартбит" и клип к нему. Артистка призналась, что в песне она рефлексирует на тему мужчин-нарциссов, которые думают только о себе.

"Хартбит" - это чувственная танцевальная композиция. По словам Дорофеевой, текст к песне и музыку создала она сама вместе с мужем - ресторатором и музыкантом Мишей Кацуриным. Режиссером клипа стала знаменитая Таня Муиньо, которая создавала видео для мировых селебритиз.

Надя говорит, что заложила в песню самые откровенные женские чувства. Она также анонсировала свой новый альбом и именно "Хартбит" - первый трек в нем.

"В этой песне есть такая особенность - она мне не надоедает, сколько бы раз я ее не слушала: демо, сведение, постоянно включаю в машине. Если в моих предыдущих песнях было очень много личного, то "Хартбит" - это скорее мои размышления о парнях-нарциссах, которые настолько "в себе", что не замечают ничего вокруг и не заботятся о чувствах других", - поделилась исполнительница.

В клипе артистка снималась не одна. Вместе с партнером - британским танцором и моделью Сэмюэлем Дилксом - они выполняли чувственный танец контемпорари. Певица предстала в нескольких образах, в частности в черном изысканном платье, красном пальто и майке, и шортах.

К слову, песня завирусилась в сети еще за несколько дней до ее премьеры. Дело в том, что Дорофеева запустила танцевальный челлендж под звук "Хартбит" в TikTok. Поклонники артистки "подхватили" тренд и записывали видео под новую песню.

Реакция слушателей

Поклонники положительно оценили новую работу Надежды. Они засыпали ее комплиментами в комментариях к клипу и отметили, что "Хартбит" точно станет хитом:

"Спасибо за качество ваших песен, за хорошие тексты! Украинский язык такой красивый!"

"Когда объединить таланты Дорофеевой, Кацурина и Муиньо, результат может быть только мощной силой!"

"Какую песню Надя не выложит, всегда будет в топах, и всем они нравятся"

"Это просто что-то нереальное! Такой заряд энергии и настроения на целый день!"

"Как можно писать хит за хитом. Песня просто супер, теперь будет весь день на повторе"

Напомним, ранее Надя Дорофеева и Миша Лебига презентовали совместный хит. Они побили все рекорды этой песней.

Вас также могут заинтересовать новости: