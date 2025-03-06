Девушка подробно рассказала о своем лечении.

Украинская блогерша и участница романтического шоу "Холостяк-11" Надин Медведчук, которая боролась за сердце бизнесмена Михаила Заливака, рассказала о борьбе с онкологией.

Девушка отметила, что о своем диагнозе узнала в 2020 году. Тогда она пошла делать плановый рентген перед маммопластикой, однако врачи направили на дополнительные обследования.

"Когда начался ковид я перед тем месяц проходила различные обследования, и это были легкие. Мои родители тогда как раз были за границей, страны все закрыли. И мне подтвердили диагноз. Я была одна в Киеве. Я думала, что через короткий период времени умру. Врач говорил: "Если ты заболеешь, то у тебя 99,99% смертности, поэтому ты будь осторожна, думай, куда ты ходишь. И вообще лучше не будь в больнице, потому что здесь могут быть больные, будь дома", - рассказала Надин в интервью Анне Олицкой.

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Блогерша начала лечение в домашних условиях и принимала по 12 таблеток ежедневно, консультируясь с врачом по видеосвязи. Тот период она вспоминает так:

"Были жесткие побочные эффекты. Но за три месяца я вылечилась - слава Богу, что я это все нашла на ранней стадии, когда не было никаких осложнений, и просто можно все было быстро вылечить. У меня была химиотерапия. Она бывает разных типов, разных доз. Мне брали на анализ часть легких. И потом лечилась".

Надин добавила, что до сих пор имеет побочные эффекты от лекарств, в частности, выпадение волос. Однако по словам 33-летней блогерши, она сейчас стала больше ценить собственную жизнь.

Напомним, ранее звезда фильма "Форсаж" Дон Омар сообщил об онкологическом заболевании. 46-летний мужчина опубликовал в Instagram фото из больницы и написал, что ему диагностировали рак.

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