Даша Малахова призналась, что до сих пор не может смириться со смертью родного человека.

Украинская актриса, ведущая и кулинарный эксперт Даша Малахова рассказала, как она пережила смерть отца Виталия Малахова, которого не стало 3 года назад. Телезвезда призналась, что до сих пор хранит прах покойного у себя дома.

Как сообщает 1plus1.ua, в честь Виталия будет назван Театр на Подоле. Именно он много лет назад основал этот театр. Даша говорит, что для нее очень ценно, что память о ее отце продолжает жить. По ее словам, она до сих пор не может отпустить родного человека и принять смерть папы. Именно это и стало причиной того, что актриса даже через 3 года после ухода Виталия в мир иной, хранит его прах.

"Сейчас прах папы у меня дома, я все еще не могу с ним расстаться. Это будет уже три года... Но мне так хорошо, и детям так хорошо. Мы не можем с ним расстаться, нам с ним хорошо. Когда мне говорят "Отпусти!", я не хочу отпускать", - поделилась Малахова.

Даша поделилась, что в память о своем отце она набила татуировку. Она оставила изображение Виталия на своем теле. Такую же татуировку набил и сын артистки - 18-летний Матяш.

"Недавно мы с сыном, которому уже 18 лет, сделали тату - его рисунки", - добавила актриса.

Что известно о Малаховой

Даша стала известной благодаря своим кулинарным шоу, в частности "Картата Потата", где учила зрителей готовить простые, но вкусные блюда. У Дашы также есть опыт в сфере гастрономического бизнеса - она открыла несколько заведений в Киеве, где предлагала блюда из своей кухни.

Кроме кулинарии, она активно выступает в театральных постановках, является автором гастрономических книг и участвует в социальных и благотворительных проектах. Малахова училась в Лондоне, где изучала театральное искусство и актерское мастерство.

Напомним, ранее Даша Малахова показала младшего на 10 лет мужа. Звезда поздравила любимого с днем рождения.

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