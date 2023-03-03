И пока одни фаны обсуждают одежду блогерши, другие комментируют лишь ее фигуру.

Украинская блогерша Даша Квиткова восхитила фанов новыми фото и видео. Девушка показала на камеру стройное тело.

Блогерша похвасталась стальным прессом в белье. Она показала, как собиралась на тренировку. Как оказалось, Квиткова учится стрелять.

Однако этот факт не сильно впечатлил фанов. Их поразили стройные формы Даши. Она не скрывает своего тела и смело демонстрирует его на камеру.

Видео дня

Так, Квиткова появилась перед камерой в белье и начала собираться. Она выбрала черные кожаные брюки, белоснежную блузу, стильные сапоги и черное пальто. Свой образ она дополнила черными очками и аксессуарами. И пока одни фаны обсуждают одежду блогерши, другие комментируют лишь ее фигуру.

Что пишут комментаторы:

"Где купить такой пресс?"

"Одежда супер, однако где взять такую фигуру?"

"Даша, вы просто сказка, ну и пресс"

"Добрынин не жалеет, что потерял такую красотку?"

Напомним, ранее стало известно, что Квиткова, которая недавно разошлась с Добрыниным, заинтриговала фанатов новостью о том, что неизвестный мужчина подарил ей букет. Впоследствии Даша рассекретила тайного поклонника, она не стала ничего скрывать.

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