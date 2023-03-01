После новости о расставании с Никитой Добрыниным прошло всего полтора месяца.

Украинская блогерша Даша Квиткова, которая в январе 2023 года сообщила о расставании с Никитой Добрыниным, недавно заинтриговала фанатов новостью о том, что неизвестный мужчина подарил ей цветы. Сейчас Даша рассекретила своего таинственного поклонника.

Оказалось, букет ей передал военнослужащий. Так он захотел отблагодарить блогершу, которая регулярно жертвует деньги на ВСУ.

"Это был военный, его зовут Богдан, он воюет уже не первый месяц, и я невероятно благодарна (он видел мои донаты), что он решил сделать мне приятно. И мы сейчас поддерживаем связь", - сообщила поклонникам Даша Квиткова.

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История любви Даши Квитковой и Никиты Добрынина

Даша и Никита познакомились на проекте "Холостяк", где Добрынин был главным героем. В финале он выбрал Квиткову, после чего у них завязались отношения. До начала 2023 года это была одна из трех пар в мире, которая создала семью после проекта "Холостяк" (речь идет о "Холостяках" всех стран). Ради своего единственного сына Льва Даша и Никита сохранили хорошие взаимоотношения и регулярно общаются.

Напомним, Даша Квиткова приоткрыла грудь в соблазнительной фотосессии.

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